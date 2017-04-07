القاهرة - اخبار مصر

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حربها على تجار الكيف وأباطرة الصنف من خلال حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، عن ضبط 854,825 كيلو جرام حشيش، و1310,150 كيلو جرام بانجو، و10,726 كيلو جرام هيروين، و350 جرام أفيون، و10,40 كيلو جرام من الفودو، و327 جرام من مخدر الكوكايين، و25424956 قرص مخدر وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن الاجتماعى فى ضبط 13 قضية إتجار فى المواد المخدرة خلال حملات على مستوى الجمهورية.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاعى مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، والأمن المركزى بإشراف اللواء محمد هشام عباس مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 218 طربة حشيش.