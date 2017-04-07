أخبار مصر - عصمت سعد

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أنه فى إطار استعدادات المحافظة لبدء استلام الشون والصوامع لمحصول القمح لموسم 2017 فى منتصف هذا الشهر قامت لجان من التموين والزراعة والوحدات المحلية كلا فى نطاقه بمتابعة التجهيزات النهائية للشون والصوامع ومراعاة الاشتراطات والمواصفات القياسية.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية والجهات المعنية وإدارات الشون والصوامع بإنهاء إجراءات تسلم المحصول من المزارعين فى وقت سريع وتوفير الموازين والعمالة اللازمة داخل تلك الشون والصوامع والتيسير على المزارعين أثناء عمليات تسلم المحصول.

وأوضح محمود أبو بيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه تم المرور على الشون والصوامع الخاصة باستلام محصول القمح، وذلك استعدادا للموسم الجديد لتلافى أى ملاحظات والتأكد من سلامتها.