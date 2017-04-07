ترجمة: غادة جميل

واشنطن بوست: قصف جوي امريكي لقاعدة الشعيرات السورية

أمريكا تطلق 59 صاروخا استهدف قاعدة جوية في سوريا لضرب النظام السوري ومقاتلاته وان واشنطن استخدمت في عملية القصف صواريخ توماهوك وانه تم إطلاقها من خلال مدمرات أمريكية موجودة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان القصف المكثف استهدف مطار الشعيرات العسكري الذى قام النظام السوري بقصف المدنيين السوريين منه والموجود قرب مدينة حمص

واوضحت الصحيفة ان الغارات الامريكية جاءت ردا على الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه قبل ايام باستخدام اسلحة كيماوية على بلدة شيخون بادلب ادت لسقوط المئات من القتلي والجرحي معظمهم من الاطفال

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله ان هذا الهجوم يدخل فتحت بند جرائم الحرب وانه ان الاوان للوقوف في وجه هذه الانتهاكات الخطيرة

وتابعت الصحيفة القول إن الأسد وتنظيم داعش يشنان حرب بربرية ضد الشعب السوري وان اخر فظائع الأسد تمثل بإلقائه غاز السارين على المدنيين من بينهم أطفال الأمر الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وللمعاهدات التي أبرمت بعد الحرب العالمية الأولى

واوضحت الصحيفة أن الأسد قد أخفى على ما يبدو نحو 200 طن من الأسلحة الكيماوية عن المراقبينالدوليين التابعين للأمم المتحدة

وذكرت الصحيفة نقلا عن رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسى قوله إن الضربات الأمريكية على قاعدة جوية سورية قد تقوض جهود مكافحة الإرهاب.

واضاف ان بلاده ستدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولى خاصة وان هذا الهجوم هو عمل عدوانى من قبل أمريكا ضد دولة بالأمم المتحدة.

نيويورك تايمز : اجتماع روسي امريكي الاسبوع المقبل لبحث تداعيات الاوضاع في سوريا

القصف الجوي الامريكي الذي استهدف قاعدة الشعيرات السورية الجوية سيشكل اللقاء المتوقع الأسبوع المقبل بينوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذي يعد أول لقاء مباشر بين الرئيس الروسى وعضو فى إدارة ترامب.

صحيفة نيويورك تايمز اشارت الى ان اللقاء سيعطي الإدارة الأمريكية فرصة لمطالبة بوتين باحتواء الرئيس السورى بشار الأسد أو الإطاحة به او اللجوء الى توسيع التحرك العسكرى الأمريكى اذا فشل الرئيس الروسى فى تحقيق طموحات واشنطن

ونقلت الصحيفة عن أنتونى بلينكين الذي كان مساعدا لوزير الخارجية فى إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما إن الهجوم الكيماوى للحكومة السورية فى الأراضى الواقعة تحت سيطرة المعارضة يؤكد على ضرورة التحرك الدولي خاصة وان الاسد اخترق كافة الاتفاقات الدولية بحظر استخدام الاسلحة الكيمياوية

واضافت الصحيفة ان بلينكن كان قد دعا ادارة اوباما لاتخاذ موقف صارم عندما استخدم الاسد السلاح الكيماوي فى هجوم الغوطة عام 2013

واختتمت الصحيفة القول ان توجيه ترامب ضربات للاسد ستضعف هدفه الرئيسى فى المنطقة وهو هزيمة داعش خاصة وان انهيار سوريا سيجعلها ملاذا للإرهابيين وهو ما يرفضه ترامب وبوتين.