اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت الدكتورة ماجدة شاهين استاذة العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان زيارة الرئيس السيسى للولايات المتحدة تفتح الباب لتنمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة لافاق جديدة وتقوية العلاقات بين المؤسسات فى البلدين وارتكازها على تبادل المصالح ، واكدت ان قاعدة تدخل الطرف الامريكى فى العلاقات المصرية بدول العالم ومنها روسيا قد انتهت لان ذلك لايجوز من الطرف الامريكى بمثل بانه لايجوز لمصر ان تتدخل فى العلاقات الامريكية – الاسرائيلية او العلاقات الامريكية باى طرف دولى

واكدت الدكتورة ماجدة شاهين ان مصر فى نظرتها للوضع فى سوريا تعتمد على ركيزة الدولة الوطنية السورية الموحدة وعدم تجزئة الدولة السورية تحت اى ذريعة ،واكد ان الضربة الامريكية لقاعدة تتبع الجيش السورى هى رسالة امريكية لروسيا بعدم انفرادها بالساحة السورية ،واشارت ان القطاع الخاص الامريكى يتسم بالاستقلالية عن الادارة الامريكية او الدولة فالقطاع الخاص يتحرك بمقتضى مصالحه وهناك قوانين امريكية لادارة ترامب ستعاقب اى مستثمر امريكى لايعطى الاولوية للاستثمار فى الولايات المتحدة

واكدت استاذة العلاقات الدولية بالجامعة الامريكية ان الرئيس السيسى حرص فى لقاءاته برؤساء الشركات الامريكية على شرح ما انجزته مصر فى تطوير قوانين تشجيع الاستثمار او الاصلاح الاقتصادى او اعادة المصداقية للاقتصاد المصرى وحالة الاستقرار التى تنعم بها مصر واشارت الى اقتناع البعض بان الرئيس لايملك عصا سحرية لجذب كل المستمرين ولكنها جهود مستمرة لتحسين المناخ والتقاء متبادل لتحسين التفاوض كما حرص على توصيل وجهة النظر العربية الخاصة بالتأكيد على حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا