طوكيو - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة يوم الجمعة، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا، والتي قلصت شهية المستثمرين للمخاطرة.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة ليغلق عند 18664.63 نقطة، بعدما تذبذب بين الصعود والهبوط.

وفي التعاملات الصباحية نزل المؤشر إلى 18517.43 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ السابع من ديسمبر.

وكان المؤشر صعد واحداً بالمئة في التداولات المبكرة مدعوماً بتراجع الين في البداية ومكاسب وول ستريت مساء الخميس.

لكن الأسهم غيرت مسارها بعد انحسار سريع لشهية المستثمرين للمخاطرة بفعل أنباء عن شن الولايات المتحدة ضربات صاروخية على قاعدة جوية في سوريا.