القاهرة - أخبار مصر

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة مقتل 6 جنود واصابة اخرين وخسائر مادية كبيرة نتيجة الضربات الامريكية علي سوريا، في حين أعلن المرصد السوري ان الضربة الأمريكية أدت إلى مقتل أربعة عسكريين.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى ضابط برتبة عميد, في حين طال دمار “شبه كامل” القاعدة العسكرية التي تم استهدافها بعشرات الصواريخ.

وأضاف مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن – في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة – إن المطار دمر بشكل شبه كامل, بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوي”, مشيرا إلى أن مدرج المطار وحظائر الطائرات ومخزن الوقود ومبنى الدفاع الجوي جميعها

دمرت بشكل كامل.