اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد استاذ علم النفس بجامعة عين شمس الدكتور محمد غانم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الثقافة الاجتماعية الخاصة بالاطفال مجهولى النسب يجب ان تتغير فينظر اليهم على انهم من الايتام والذين فقدوا ابائهم او احد منهم ومعلومى النسب واكد انهم الاكثر حاجة للرعاية ويجب ان يحترمهم المجتمع لانهم الاقل حظا واكد ان الام البديلة فى دور الرعاية يمكن ان تختفى بالزواج او الانتقال فيتجدد الشعور باليتم عند الطفل المرتبط بها نفسيا لان ذلك يثبت عنده الاحساس بفقد الرعاية الى الابد ويمكن ان تتحول عند الدول الى سلوك عنيف لانه فقد الاحساس بالحب والاهتمام للابد

واوضح الدكتور محمد غانم ان تعليم الطفل تقبل الظروف المغايرة عن الاطفال الاخرين يجعل هؤلاء الاطفال متقبلين الوضع ومتسامحين مع الظروف وعندهم امل فى المستقبل لتغيير ظروفهم وبدء حياة جديدة واكد ان وجود اسرة بديلة نظام جيد وهناك تيسير لهذه الاسر فى نظام الرعاية للاطفال فى الخارج ولكن هناك صعوبة فى الاجراءات فى مصر واشار الى رفض الفكرة من البعض لاستغلال بعض الاسر للاطفال من خلال تخديمهم فى المنزل او استغلالهم فى العمل او الاعتداء الجسمانى عليهم

واكد استاذ علم النفس بجامعة عين شمس ان نظام الرقابة يجب ان يتطور لوسيلة متابعة لاوضاع الاطفال فى هذه الاسر حتى لايتم طردهم او الحاق الاذى بهم ولكفالة حصولهم على الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة واكد ان المصارحة يمكن ان تكون صادمة للطفل عند مصارحته بحقيقة والديه اذا كان مجهولا للنسب او الحديث عن والدين تخلوا بالفعل عنه اذا كان فى سن صغيرة لان طاقة الغضب تنتج من الصدمة فى سن صغيرة فيجب المصارحة فى سن الامان اى سن الوعى لادراك الحقائق وتقبلها

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا