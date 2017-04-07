طهران - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية،القصف الأمريكي الذي استهدف قاعدة جوية في محافظة حمص السورية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة إن إيران تدين الهجمة العسكرية الأمريكية على مطار الشعيرات من قبل البوارج العسكرية الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه الهجمة تمت في وقت يقف فيه المنفذون والمستفيدون من ضرب بلدة خان شيخون (بالسلاح الكياوي) وراء الستارة،ما سيؤدي إلى تقوية الإرهاب وتعقيد الأمور في سوريا أكثر.

وأضاف قاسمي أن إيران أكثر الدول المتضررة من السلاح الكيميائي وتعارض أي استخدام لهذا السلاح،لكن استخدام ما جرى كذريعة لتحرك أحادي الجانب هو أمر خطير ومناف للقوانين الدولية.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل تدعم قرار الرئيس الامريكي بتوجيه ضربة عسكرية لقاعدة جوية في محفاظة حمص السورية.

وأكد نتنياهو في تصريحات أوردها راديو “إسرائيل،إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعث رسالة قوية وواضحة مفادها ان استخدام الاسلحة والكيماوية ونشرها لا يطاقان.