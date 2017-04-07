موسكو في 7 أبريل /أ.ش.أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هجوم الولايات المتحدة على قاعدة جوية في سورية يعتبر عدوانا , ويسبب أضرارا للعلاقات الروسية الأمريكية ولمحاربة الإرهاب بشكل عام .

وقال دميتري بيسكوف , المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية , اليوم الجمعة :” إن الرئيس بوتين يعتبر الضربات الأمريكية ضد سوريا تمثل عدوانا ضد دولة مستقلة ذات سيادة في مخالفة واضحة للقانون الدولي , وخاصة أن هذه الضربات تأتي بناء على معلومات مفبركة”.

وأضاف بيسكوف :” أن الجيش السوري لا يملك احتياطات من الأسلحة الكيماوية ” , مشيرا إلى أن تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية لدى سوريا قد تم تأكيده من قبل المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة .

ووفقا لبيسكوف فإن الرئيس فلاديمير بوتين شدد على أن التجاهل الكامل لحقائق استخدام السلاح الكيماوي من قبل المنظمات الإرهابية سوف يعمق ويعقد الوضع بشكل جذري في سوريا .