اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الكاتب الصحفى الدكتور احمد سيد احمد الخبير فى الشؤون الامريكية فى ضوء تحليله للاخبار بصحف القاهرة الصادرة الجمعة ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة نجحت فى اعادة احياء الشراكة المصرية – والتى كانت موجودة بالفعل منذ عقود وتاكيد ارتباطها بالمصالح المشتركة بين الجانبين واكد ان اهتمام الولايات المتحدة بمصر لانها محور الارتكاز والاستقرار فى المنطقة على المستوى العسكرى وعلى المستوى الاقتصادى حرص الرئيس على عرض الفرص الخاصة باىستثمار المتاحة للجانب الامريكى والطفرة الاقتصادية التى تخوضها مصر

وشدد الخبير فى الشؤون الامريكية ان هناك محاولة امريكية لاستفادة من الخبرة المصرية فى مكافحة الارهاب طبقا لمنظور شامل للجانبين فى التصدى للارهاب من خلال التنسيق ،وعن تنمية المثلث الذهبى فى الصعيد اكد الدكتور احمد سيد احمد ان هناك توجه حقيقى من الدولة باستثمار جيد لامكانيات الصعيد من الموارد الطبيعية وتوظيفها لخدمة ابناء الصعيد فى التنمية الحقيقية وتطوير محافظات الصعيد من خلال جدول محدد للتنفيذ ودراسات دقيقة لرؤية واضحة للتنمية ومشروعاتها وسرعة انجازها

وحول الاقتراب من ملئ خزان سد النهضة ذكر الدكتور احمد سيد احمد ان هنك دراسات دقيقة تحذر من الطبيعة الجيولوجية لارضية السد والتى يمكن الا تحتمل تخزين المياه او اقامة جسم السد بكيفية معينة وامكانية تعرضه للانهيار والاضرار التى يمكن ان يلحقها باثيوبيا والسودان ومصر قائمة بالفعل والتعاون بين الدول الثلاثة سيجنبها اى اثار سيئة للبناء وستمثل الاستشارات المستمرة حماية المصالح المشتركة للدول الثلاث .

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