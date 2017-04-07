اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت عزة جمال عبد الناصر الام البديلة فى احدى دور رعاية الايتام بلقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الدار تتسلم الاطفال اليتامى من اقسام الشرطة التى تبلغهم بوجود حالة لطفل اما لقيط او يتيم الوالدين وفقير فيتم استلامهم بمحضر رسمى ، وبعد ذلك مباشرة يخضع الطفل لكشف طبى شامل للتاكد من حالته الصحية وتشخيصها بدقة واشارت الى عدم وجود شروط لالتحاق اى طفل بالدار من عمر يوم او ساعات وحتى اى عمر متقدم .

واوضحت الام البديلة عزة عبد الناصر ان الامهات البديلات يخضن لدورات تدريبية على رعاية الاطفال من سن صغيرة وحتى سن الوعى او دخول المدرسة واكدت ان الطفل حديث الولادة يحتاج للرضاعة والاهتمام الصحى واليومى وهو ما يجده بالفعل من الام المسؤوله عنه اما فى سن المدرسة فيحتاج تنظيم التعليم والمساعدة على الاستذكار وكيفية التعامل مع الاخرين كما يحرصون فى الدار على تعليمه وتربيته على القيم الدينية وعدد من الاطفال يشارك فى مسابقات حفظ القرآن الذى يرعاها الازهر الشريف ، واشادت بالزيارات التى تقوم بها جهات اجتماعية وجمعيات وافراد للدار وفرحة الاطفال بهذه الزيارات وشعورهم بالمودة والحنان واكدت ان الاسرة التى تبدى رغبة فى استضافة دائمة للطفل تحصل على موافقة الشؤون الاجتماعية وهناك متابعة من الدار لوضع الطفل مع الاسرة البديلة اضافة الى الرعاية المستمرة للاطفال المقيمين بالدار من خلال الزيارات الدورية

بينما قالت نسرين محمد خليفة وهى متطوعة كأم بديلة ان الاهتمام المباشر بين الطفل والام البديلة يخلق احساس الامومة عند الام الراعية فى الدار واكدت انها بكت عندما ناداها اول طفل فى الدار بلقب ماما بالرغم من حداثة سنها واكدت انها شعرت بحبها الكبير له ولزملائه والعطف عليهم جميعا واكدت امانى محمد حسن وهى متطوعة ان الامومة غريزة فى كل فتاة صغيرة وارتباطها النفسى بالاطفال اليتامى حديثى الولادها جعلها تشعر بالارتباط الشديد معها وتحمل المسؤولية عنهم فى الرعاية وحسن التوجيه لهم ومراعاتهم نفسيا لاعدادهم بحب المجتمع

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