اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اوضح الشيخ الدكتور الشحات عزازى وهو من علماء الازهر الشريف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان اليتيم فقد مع وفاة والديه او احدهما الامان والسند وفقد من كان يحبه لله ، وفقد الشخص الذى كان يتمنى ان يراه افضل منه بل ويسعى لذلك ،واكد ان بكاء اليتيم يهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى كما قال النبى عليه الصلاة والسلام ومن تكريمه سبحانه وتعالى لكل يتيم انه جعل خاتم النبيين واقربهم لربه من الانبياء عليه الصلاة والسلام يتيما وهو القائل عليه الصلاة والسلام “كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى”

واضاف عالم الازهر الجليل كما قال عليه الصلاة والسلام “أنا أول من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول مالك ومن أنت؟ تقول: امرأة قعدت على أيتام لي” واكد ان كل ذنوب عصاة المسلمين يمكن ان يغفرها الله تعالى اذا احسنوا لليتامى واقاموا على رعايتهم ، واعتبر عليه الصلاة والسلام ان احسن بيوت المسلمين بيوت يحسن فيها ليتامى ويعاملوا فيها معاملة الابناء

واكد الشيخ الدكتور الشحات عزازى ان اليتيم ييجب الا يجد يتما فى البيت الذى يتربى فيه من العطاء والانس من اهل البيت الذين يرعونه بحب ويعطفون عليه لان الاحسان لليتامى يجب ان يكون منهج واسلوب حياة وليس احتفالا فى يوم واحد فى العام ، وشدد على ان كل من يحب ان يحسن الله لابنائه الصغار والذى يمكن ان يتركهم ويتوفى فعليه ان يحسن الى كل يتيم واكد ان مجتمع يكرم فيه الايتام هو مجتمع كريم ومجتمع يهان فيه اليتيم مجتمع لايبارك فيه الله

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