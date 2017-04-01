القاهرة-اخبار مصر

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة أمام جميع الزائرين مجاناً اليوم الجمعة، احتفالاً بيوم اليتيم، تشمل حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة، والأسماك والزهرية بالزمالك، وأنطونياديس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان، فضلاً عن كافة الحدائق النباتات والحيوان بالمحافظات المختلفة.

وأكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تقرر فتح حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمة اليوم الجمعة بالمجان للجمهور، بمناسبة الاحتفالات بيوم اليتم، وتم التنبيه بتشديد الإجراءات الأمنية المكثفة لاستقبال زوار حديقة حيوان الجيزة وباقى الحدائق الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظات، فيما قامت شركة الأمن الخاصة بحديقة حيوان الجيزة بالانتشار على مختلف أبواب الدخول نظرنا لأنها أكبر الحدائق.

وأكد رئيس حدائق الحيوان، أنه تم تطوير منظومة النظافة بحديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار الحديقة خلال الاحتفالات بيوم اليتيم، موضحًا أن الحديقة تغيرت من حالتها قبل سنوات إلى حديقة سمتها الرئيسية “النظافة التامة”، من خلال نقل 20 طن مخلفات يوميًا من الحديقة، وتقليم الأشجار والتأكيد على ذلك من خلال إطلاق دفتر تسجيل ملاحظات زوار الحديقة حول حالتها ونظافة أركانها، ورأى الزوار فى نظافة مبيت الحيوانات ونظافتها.