الرياض - أ ش أ

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء.

وحمل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية،وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكانت واشنطن قد شنت ضربات عسكرية على مطار الشعيرات العسكري في سوريا، حيث تم إطلاق عشرات من صورايخ توماهوك العابرة على قاعدة جوية سورية.