موسكو - أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الإتحاد الروسي، فيكتور أوزيروف، أن روسيا ستدعو لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية التي استهدفت قاعدة جوية للجيش السوري بحمص.

وقال أوزيروف – في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” – “إن روسيا قبل كل شيء ستطالب بعقد إجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، حيث يمكن اعتبار هذا كعمل عدواني من قبل الولايات المتحدة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “لا أستبعد أن ذلك سيكون مثالا سيئا للغاية بالنسبة للمعارضة المسلحة في سوريا، وأن ذلك قد يضع محل الشك الإتفاقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة، بما في ذلك في جنيف”.

واعتبر أن الضربة الأمريكية قد تقوض أيضا الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا، مشيرا إلى أن التعاون بين العسكريين الروس والأمريكيين في سوريا قد يتوقف بسبب الضربة الصاروخية الأمريكية على القاعدة العسكرية السورية.

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الروسية ستصدر بيانا حول الضربات الأمريكية في سوريا في أقرب وقت.

وقالت زاخاروفا اليوم الجمعة: “في أقرب وقت سيصدر عن وزارة الخارجية الروسية بيان بشأن ضربات الولايات المتحدة على الأراضي السورية”.