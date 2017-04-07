القاهرة - أ ش أ

عاد إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادما من واشنطن بعد زيارة رسمية ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت 6 أيام.

وقد أجرى الرئيس خلال الزيارة محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، كما تناولت المحادثات الجهود الثنائية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة تنظيمي “داعش” و”القاعدة” والأيديولوجية التي تغذي الإرهاب.

والتقى الرئيس السيسي في واشنطن مع ريكس تيلرسون وزير الخارجية وجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكيين وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء الشركات الأمريكية، كما التقى مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الرئيس الحالي للقمة العربية – الذي قام بزيارة للولايات المتحدة – تناولت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.