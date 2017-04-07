واشنطن - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الغارات الأمريكية ضد سوريا تعكس إرادة ترامب للرد على أفعال شرسة، كما تعكس إرادة ترامب في الفعل عند تجاوز الخطوط.

وأضاف تيلرسون – في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” – أن واشنطن لم تسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أمريكا لديها قدر كبير من اليقين في أن غاز السارين استخدم في الهجوم الكيماوي بسوريا.

وكانت واشنطن قد شنت ضربات عسكرية على مطار الشعيرات العسكري في سوريا، حيث تم إطلاق عشرات من صورايخ توماهوك العابرة على قاعدة جوية سورية.