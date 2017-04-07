وكالات

أكدت الممثلة والناشطة الأمريكية سكارليت جوهانسون، أنها لا تستبعد الترشح لمنصب سياسي في المستقبل، لأنها قادمة من أسرة “نشطة للغاية في العمل السياسي” وذات آيدلوجية ديمقراطية.

وقالت جوهانسون خلال كلمة في منتدى “نساء في العالم” بنيويورك: “لطالما كنت مهتمه بالسياسة المحلية. أعتقد أن هنا يمكن أن تحقق أكبر تغيير في المجتمع”.

وأكدت في محادثة مع مؤسسة صحيفة (هافينجتون بوست) اريانا هافينجتون، التي عرضت عليها فكرة ان تصبح عمدة نيويورك يوما ما، أن ذلك سيكون “رائعًا” لأنها تود أن تصبح محل مولدها مكانًا أكثر خضرة.

وأشارت إلى أن شقيقتها كانت ضمن الحملة الرئاسية للرئيس باراك أوباما (2009-2017) في حين كانت جدتها مدافعة عن حقوق السكن.

ولكنها شددت على أنها لازال أمامها الكثير من الأشياء لفعلها في مسيرتها كممثلة.

واعترفت جوهانسون بأنها شعرت بالرعب بعد فوز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية.