لندن - رويترز

قال الإتحاد الدولي لألعاب القوى يوم الخميس إن جميما سامجونج التي أصبحت في العام الماضي أول عداءة كينية تفوز بسباق الماراثون في الأولمبياد سقطت في اختبار منشطات خارج البطولات أجراه الإتحاد.

وأضاف الإتحاد في بيان “الإتحاد الدولي لألعاب القوى فتح تحقيقا هذا الأسبوع حول إنتهاك جميما سامجونج للوائح مكافحة المنشطات. العداءة سقطت في اختبار مفاجئ للمنشطات خارج البطولات أجراه الإتحاد الدولي لألعاب القوى في كينيا”.

وأضاف “هذا جزء من برنامج الإتحاد الدولي المتطور للكشف عن المنشطات خارج البطولات المخصص للعدائين البارزين في سباقات الماراثون الذي تدعمه مجموعة ابوت لسباقات الماراثون العالمية الكبرى”.

ولو جاءت العينة الثانية لسامجونج إيجابية أيضا وتم إيقافها فسيكون ذلك ضربة قوية لكينيا حيث كان الاحتفال بفوزها بذهبية ريو دي جانيرو هائلا بعد فترة فشل طويلة وغير مبررة في هذا السباق في الأولمبياد.

ونالت كينيا الميدالية الفضية في آخر ثلاث دورات أولمبية قبل ريو بالإضافة إلى البرونزية في سيدني 2000 بعدما فشلت في حصد أي ميدالية أولمبية منذ إنطلاق سباق السيدات في 1984.

وتألقت سامجونج (32 عاما) في 2016 وفازت بماراثون لندن في أبريل (نيسان) قبل أن تحصد الذهبية في ريو رغم أنها تفادت محتجا دخل إلى مسار السباق.