لوس أنجلوس - د ب أ

أكدت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس أنها تفضل حاليًا قضاء وقت مع أسرتها على حضور حفلات، وأنها تفضل الخلود للنوم مبكرًا.

يذكر أن جوليا 49 عامًا قللت من نشاطها الفني خلال الأعوام الماضية، حيث تفرغت لتربية أبنائها الثلاثة من زوجها داني مودير.

وقالت جوليا في حوار مع برنامج “جود مورنينج أمريكا” إن كونها أمًا هو أفضل أمر حدث لها، وأشارت جوليا إلى أنها تتوق لكي تجعل أولادها يشاهدون أفلامها، ولكنها تنتظر حتى يكبروا. وأوضحت أنها ستدع أولادها يشاهدون أفلام “بريتي ومان” و”ران اواي برايد” خلال الأعوام المقبلة.

ولدى جوليا وزوجها توأمان هما هازيل وفينانوس 12 عامًا، وهنري 9 أعوام. ويشار إلى أن جوليا تقوم حاليًا بالترويج لأحدث أفلامها “ذا سمورف”، حيث تشارك بالأداء الصوتي لأحد شخصيات الفيلم.