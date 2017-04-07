واشنطن - رويترز

قال المتحدث باسم البنتاجون الكابتن جيف ديفيز يوم الخميس إن الجيش الأمريكي أخطر القوات الروسية مسبقا بضرباته على قاعدة جوية سورية ولم يقصف الأجزاء من القاعدة التي يعتقد أن للروس وجودا فيها.

وأضاف ديفيز – في تصريحات للصحفيين عن العملية – أن الجيش الأمريكي أجرى “عدة” حوارات مع القوات الروسية يوم الخميس قبل الضربة مستخدما خط اتصال أنشئ في وقت سابق لمنع حدوث اشتباك بطريق الخطأ في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم “داعش”.

وقال جيف ديفيز إن الجيش الأمريكي أطلق 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية يوم الخميس على قاعدة جوية سورية وإن من بين الأهداف طائرات وأنظمة للدفاع الجوي.

وأضاف ديفيز للصحفيين “استهدفت هذه الصواريخ طائرات وحظائر طائرات محصنة ومناطق لتخزين الوقود والإمدادت اللوجيستية ومخازن للذخيرة وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار”.