واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر بالضربة العسكرية على المطار الذي شنت منه الطائرات القصف الكيماوي على خان شيخون في حمص، مؤكدا أن الولايات المتحدة انتصرت للعدالة.

وأضاف ترامب – في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” – أن الرئيس السوري بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب المميت لقتل رجال ونساء وأطفال عزل.

وقال الرئيس الأمريكي – في كلمة له بعد تنفيذ الضربات – أدعو الأمم المتحضرة للسعي لإنهاء الذبح وسفك الدماء في سوريا، مؤكدا أن الضربات على سوريا تصب في “مصلحة الأمن القومي” للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أنه لا يجب أن يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيماوية محظورة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه فشلت محاولات سابقة استمرت لسنوات لتغيير سلوك الأسد، مضيفا أن أمريكا انتصرت للعدالة.