واشنطن - رويترز

قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس إن الولايات المتحدة شنت ضربات بصواريخ كروز على قاعدة جوية في سوريا وذلك ردا على هجوم بالغاز السام.

وذكر أحد المسؤولين أن مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية في شرق البحر المتوسط أطلقت أكثر من 50 صاروخ توماهوك على عدد من الأهداف في قاعدة الشعيرات.

وقال المسؤول الآخر إن الجيش استهدف طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود في الضربات التي نفذها بصواريخ كروز واستهدفت قاعدة جوية سورية مضيفا أن الصواريخ نفسها أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا اليوم الجمعة.

وهذه الضربة هي رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم بالغاز السام في سوريا ألقت واشنطن باللائمة فيه على الرئيس بشار الأسد.

وقال مصدر عسكري سوري إن ضربة صاروخية أمريكية على قاعدة جوية سورية أدت إلى وقوع “خسائر”.

ونقل التلفزيون السوري عن المصدر قوله “تعرضت إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة لضربة صاروخية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى وقوع خسائر”.