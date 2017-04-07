أ ف ب

حكمت السلطات الصينية على شاب باع عبر الإنترنت عشرة بنادق بلاستيكية، بالسجن عشر سنوات، وهي عقوبة أثارت استغرابا واسعا على مواقع التواصل في هذا البلد.

وبدأ تشانج هويشو، البالغ من العمر 27 عاما، يمضي عقوبته في الثامن والعشرين من مارس الماضي بعد رفض القضاء إعادة النظر في الحكم، وفقا لموقع “سينا.كوم” الصيني الإخباري.

وأصبح هذا الشاب من حيث لا يدري تاجر سلاح بنظر السلطات، بعد فوزه ببندقية من البلاستيك في احتفال في مدينة داليان عام 2015.

وبعدما نشر صورا له على مواقع التواصل وهو يحمل البندقية البلاستيكية، تلقى تعليقات عدة لأصدقاء له طلبوا منه أن يعثر لهم على بنادق مماثلة.

فعمد إلى بيعهم بنادق بلاستيكية مماثلة واحدا تلو الآخر إلى أن أوقفته الشرطة في يونيو 2016.

وأثارت قسوة الحكم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل.

وقال أحد المستخدمين “إن كانت العقوبة للبائع هكذا، فما هي عقوبة صاحب متجر الألعاب؟”.