الأمم المتحدة - رويترز

حذر فلاديمير سافرونكوف نائب مبعوث روسيا بالأمم المتحدة يوم الخميس من “عواقب سلبية” إذا شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على سوريا بسبب هجوم بالغاز السام.

وأضاف للصحفيين ردا على سؤال عن ضربات أمريكية محتملة “علينا أن نفكر في العواقب السلبية وستكون المسؤولية في حال وقوع عمل عسكري على عاتق من يبدأ مثل هذا التحرك البائس الملتبس”.

وتابع ردا على سؤال عن هذه العواقب السلبية “انظروا إلى العراق وانظروا إلى ليبيا”.