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أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة يوم الخميس، بأن فيروس زيكا، يمكن أن يكلف الدول الواقعة في أمريكا اللاتينية والكاريبي ما يقدر بـ7 إلى 18 مليار دولار بين 2015 و2017.

وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوباء سيكون له تأثير طويل المدى وسيؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الأكثر فقرًا والأكثر حساسية.

وستتضرر أيضًا الدول التي تعتمد بشدة على السياحة، حيث ترجع خسائر محتملة بنسبة أكثر من 80 % في منطقة الكاريبي على مدار ثلاث سنوات إلى إنخفاض عائدات السياحة الدولية.

وجاء في التقرير أن منطقة الكاريبي يمكن أن تعاني من خسارة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات أو 0.6 % من إجمالي الناتج المحلي سنويًا. وفي حين أنه من المتوقع أن تتحمل الإقتصادات الأكبر مثل البرازيل العبء الأكبر من التكلفة الأجمالية، فأن الدول الأكثر فقرًا مثل هايتي وبليز ستخسران ما يصل إلى 1.13 و1.19 % من إجمالي الناتج المحلي على التوالي.

وتلعب التكاليف غير المباشرة أيضًا دورًا، حيث سوف تسهم الالتزامات الجديدة للعناية بالأطفال المتعلقة بانتشار الفيروس في خسارة في الدخل.

وخلص التقرير صراحة إلى أن الأبحاث الخاصة بفيروس زيكا والظروف الطبية المتعلقة به جارية، ولكن الوباء سيكون له تأثير واضح على المجالين الإقتصادي والإجتماعي في الأمريكتين لسنوات قادمة.

وقالت جيسيكا فايتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن أمريكا اللاتينية والكاريبي: “يمكن أن تقوض العواقب طويلة المدى لفيروس زيكا عقودًا من التنمية الإجتماعية”. وسيتم مناقشة منع انتشار الفيروس في قمة مجموعة العشرين في يوليو (تموز)، التي ستركز على حالات الطوارئ الصحية وإدارة الأزمات.