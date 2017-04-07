موسكو - أ ش أ

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب في حال اهتمام الجانب الأمريكي بهذا التعاون.

وقال ريباكوف – في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” – إن الولايات المتحدة تعتبر مواجهة الإرهاب والتصدي لخطره بين أولويات سياستها، مؤكدا أن موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن على هذا الصعيد “بالكامل وفي أي صيغة كانت”.

وأضاف أن التصريحات التي تدلي بها الولايات المتحدة مؤخرا وما جرى الحديث عنه العام الماضي، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تبعث على التفاؤل، لكنها حتى الآن مجرد أقوال، وعلينا ترجمتها الآن إلى لغة الأعمال السياسية، ونحن ندعو زملاءنا في واشنطن إلى التعامل مع هذه القضية بكل مسؤولية وإدراك حدة الوضع وضرورة معالجته بأسرع وقت.