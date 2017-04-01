لندن - وكالات

يعاني فتى بريطاني من حالة صحية نادرة تجعله يستغرق في نوم عميق لمدة 18 ساعة يوميًا، الأمر الذي منعه من ممارسة حياته الطبيعية منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.

تغيب هاري أبليتون من منطقة تشيسرفيلد في مدينة ديربي شاير البريطانية، عن المدرسة لأسابيع طويلة بعدما أصيب بحالة صحية تجعله ينام كالميت لمدة 18 ساعة كل يوم. ويقول والدا الفتى، جان وجيمس، بأنهما أعتقدا بأن ابنهما قد فارق الحياة عندما أصيب بنوبة النوم لأول مرة.

ويذكر بأن هاري أصيب بنوبات نوم في الماضي ولكنها لم تكن بهذا الشكل اليومي، وكان والداه يوقظانه بسهولة على نقيض ما يحدث معهما حاليًا، إذ أنهما يجدان صعوبة بالغة في إيقاظه.

وبحسب الأطباء فإن هاري يعاني من حالة إنهاك شديدة تجبره على الاستغراق في النوم العميق لساعات طويلة، وتجعل من الصعب إيقاظه. وأضاف الأطباء بأن نوبات النوم العميق قد تباغت الفتى في أي وقت من اليوم ولا تقتصر على وقت محدد.

ويحاول والدا هاري حاليًا الاستعانة بمدرسيه لتعويض ما فاته من دروس خلال الفترة الماضية، غير أن أوقات استيقاظه الغير منتظمة تجعل الأمر غاية في الصعوبة.

وبحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن والدا الفتى يحاولان نقله إلى مستشفى متخصص للإشراف على حالته بشكل مباشر على أمل أن يتماثل للشفاء قريبًا.