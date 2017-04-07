قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء يوم الخميس من ضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقيتين آليتين و 3 بنادق خرطوش وفرد روسي محلي الصنع و9 طلقات وضبط متهم بحوزته 20 طربة من جوهر الحشيش المخدر في وقائع منفصلة على مستوى مراكز المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط عاطل يدعى “ع س” 29 عاما مقيم بمركز قفط وبحوزته بندقية آلية وخزينتين و4 طلقات وعامل يدعى “م أ” 30 عاما مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية آلية وآخر يدعى “ح ي” 31 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط عاطل يدعى “ع ع” 27 عاما مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته بندقية خرطوش وعامل يدعى “أ م” 45 عاما مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات وفرد روسي محلي الصنع وضبط عامل يدعى “ع أ” 47 عاما مقيم بناحية الشقيفي بمركز أبوتشت وبحوزته 20 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2000 جرام و 400 جنيه وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي نفس السياق تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا من ضبط رئيس وحدة بيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة وبحوزته 226 طنا و 427 كيلو جراما من الأرز الهندي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسائق بحوزته طنين من السكر التمويني قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 18 قضية تموينية متنوعة.