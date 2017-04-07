فالنسيا (إسبانيا) - أ ش أ

فاز فالنسيا على ضيفه سيلتا فيجو 3-2 خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس على ملعب “المستايا” في ختام الجولة الـ30 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

انتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة تقدم الضيوف بهدف برأس المدافع الأرجنتيني جوستافو كابرال في الدقيقة 16 ولكن فريق “الخفافيش” تعادل بهدف لاعب الوسط داني باريخو في الدقيقة 38.

ولم تغب الإثارة عن الشوط الثاني، حيث وضع المهاجم الشاب منير الحدادي أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 67 وقبل النهاية بعشر دقائق، أدرك المهاجم الخطير ياجو أسباس التعادل للفريق الجاليثي من ركلة جزاء.. وسجل كارلوس سولير هدف الفوز القاتل لفالنسيا قبل النهاية بأربع دقائق.

وبهذا الفوز يواصل فالنسيا التقدم ويرتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 12.. ومني سيلتا بالهزيمة الـ 12 هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 41 نقطة يحتل بها المركز العاشر مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ريال مدريد.