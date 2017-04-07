نواكشوط - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو أهمية الدور الموريتاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال جان مارك إيرو – خلال زيارة مساء يوم الخميس إلى مقر مجموعة الخمس في الساحل الذي يتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا له – “هي فكرة موريتانية منذ البداية لجمع البلدان الخمس، والآن تدخل هذه المجموعة في مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتنسيقها من أجل حماية حدود مختلف البلدان في فضاء المجموعة في مرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تشكيل قوة تدخل بإمكانها مكافحة الإرهاب، خصوصا في شمال المنطقة بدعم من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة التي بإمكانها تبني مشروع قانون من مجلس الأمن الدولي يتبنى هذا المسار”.

وأضاف “زرت مقر مجموعة الخمس بالساحل رفقة نظيري وزير الخارجية الموريتاني للتأكيد على دعم فرنسا الكامل لهذه المجموعة، فهناك أمور تزنها فرنسا جيدا، منها ضرورة مواجهة كل أشكال الإرهاب والتهريب التي ترتهن مجتمعات المنطقة وترتهن كذلك مجتمعاتنا، ومن أجل المساهمة علينا توفير الوسائل، ففرنسا تعي ذلك جيدا، خصوصا لحظة تدخلها 2013، وكانت تعرف منذ البداية ضرورة تلازم المسارين العسكري والسياسي في إطار توجه تنموي”.

وتابع “عندما أكون هنا بمقر مجموعة الخمس بالساحل تخطر على بالي كلمتان منقوشتان على الجدار: الأمن والتنمية، لا تستقيم إحداهما دون الأخرى، إذا هو كفاح وتعبئة شاملة، ومن أجل هذا لابد من توفير الوسائل والتكوين والدعم اللوجستي، وقوات برخان تساهم في ذلك لكن الهدف كما قال الرئيس أولاند خلال قمة (فرنسا – إفريقيا)، هو أن تتمكن دول إفريقيا من ضمان أمنها بنفسها، وهذه هي الفكرة الأساسية لمجموعة الخمس في الساحل، بالطبع يجب تقديم الدعم اللازم سياسيا ودبلوماسيا، وفرنسا تقوم بذلك، إضافة إلى الدعم المالي، كما تبذل كل الجهود لدفع الإتحاد الأوروبي إلى المساهمة في دعم مجموعة الخمس في الساحل”.