موسكو - أ ش أ

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال إتصال هاتفي بينهما إلى تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين – في بيان يوم الخميس، أوردته قناة “روسيا اليوم” – بأن مودي أعرب لبوتين عن تعازيه للشعب الروسي بسبب ضحايا الهجوم الإرهابي في سان بطرسبورج، قائلا إن الهند تدين هذه الجريمة.

وأضاف الكرملين أن المكالمة الهاتفية التي بادر إليها الطرف الهندي، تناولت “بعض الجوانب المهمة من التعاون الروسي الهندي في ضوء زيارة ناريندرا مودي المرتقبة إلى روسيا في يونيو المقبل”.