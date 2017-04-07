نيويورك - رويترز

صعدت أسعار النفط واحدا في المئة يوم الخميس محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي لكن المحللين ظلوا حذرين بشأن مخزونات الخام الأمريكية التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.

وجرت تسويت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 53 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 54.89 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 51.70 دولار للبرميل.

وقادت تلك المكاسب الخام إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من مارس (آذار).

واستمرت أسعار النفط في التعافي في الأسبوعين الأخيرين.

وأعلنت إدارة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة قدرها 1.57 مليون برميل في مخزونات الخام لتصل إلى 535.5 مليون برميل.

وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 52 ألف برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا.