نيويورك - رويترز

ارتفع الدولار يوم الخميس لكن المكاسب تقلصت مع ترقب إجتماع قمة يستغرق يومين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات جيوسياسية إضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكية الذي يصدر يوم الجمعة.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 في المئة في أواخر التعاملات إلى 100.69. وصعد الدولار أيضا مقابل الين 0.1 في المئة إلى 110.80 ين.

وهبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.0646 دولار بعدما تراجع لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عقب تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التي قال فيها إنه لا يرى حاجة في الوقت الحاضر إلى الانحراف عن مسار السياسة النقدية للبنك.

وأضاف أن المركزي يجب أن تكون لديه قناعة كافية بأن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف على الأمد المتوسط قبل أن يغير سياسته.