القاهرة - أ ش أ

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق فوزا هاما على بتروجيت بهدفين دون رد ، مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الـ 23 بمسابقة الدوري الممتاز، وأعرب عن رضاه عن أداء الفريق خلال المباراة.

وأوضح البدري – في مؤتمر صحفي عقب المباراة – أن مشوار الدوري ما زال طويلا، والفريق لم يحسم البطولة حتى الآن، لافتا إلى أن الأهلي سيشارك في 7 مباريات خلال شهر أبريل الحالي، ولعب حتى الآن لقاءين ويتبقى خمس مواجهات.

وقال إن أهم شيء أن مستوى الأداء في ارتفاع، واشتعلت المنافسة بين اللاعبين للدخول في التشكيل الأساسي، لافتا إلى أن صبري رحيل شارك في المباراة الثانية على التوالي وبعث برسالة لأي لاعب لا يشارك بأنه عندما يحصل على الفرصة لابد من أن يتمسك بها ويحافظ عليها.

وأشار إلى تألق لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، وقال إن اللاعب نجح في تسجيل هدفين من مشاركته في المباراة الماضية أمام فريق الداخلية وسجل هدفا في المباراة أمام بتروجيت، ودفعنا به أمام بتروجيت حتى يحافظ على الثقة التي اكتسبها في المباراة الماضية.

وأضاف “اكتملت سعادتي بعودة رامي ربيعة وشارك مرة أخرى وظهر بشكل جيد أمام الفريق البترولي، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لنواصل تحقيق الانتصارات ونسعد جماهيرنا”.