أخبار مصر - الجمعة 7 أبريل

* الرئيس: لا ديكتاتورية في مصر والشعب لن يقبل رئيسًا ضد إرادته.

* الخارجية تنتقد تعامل مجلس الأمن مع معاناة الشعب السوري.

* وزير المالية من واشنطن: الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية للإعفاء الضريبي.

* إسماعيل: علاوة إجتماعية للموظفين العام المالي القادم.

* “الحكومة” توافق على التوسع في مدارس النيل.. تقام بحق الانتفاع والدفعة الأولى سبتمبر القادم.

الأهرام

* الرئيس: لا ديكتاتورية في مصر والشعب لن يقبل رئيسًا ضد إرادته.

* السيسي في حواره مع قناة “فوكس نيوز”: حققنا نجاحًا كبيرًا في حربنا ضد الإرهاب بسيناء والمواجهة تستغرق وقتًا.

* وزير الدفاع الأمريكي يزور مصر نهاية الشهر الحالي.

* رئيسا لجنتين مؤثرتين بالكونجرس للرئيس: سنواصل دعم مصر ونثق في قدرتها على مواجهة التحديات.

* الخارجية تنتقد تعامل مجلس الأمن مع معاناة الشعب السوري.

* الخارجية تبحث علاقات مصر مع الإتحاد الأوروبي.

* ضبط 11 مشتبهًا به وتدمير نفق وعبوتين ناسفتين شمال سيناء.

* لا صحة لرفض مصر التوقيع على تقرير استشاري “سد النهضة”.

* حوار مدير عام التعليم الثانوي بوزارة التربية: الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وتسريبات العام الماضي لن تتكرر.

* الإحصاء: 4.5 مليار جنيه تكاليف العلاج على نفقة الدولة.

* التخطيط: ميكنة التطعيمات داخل 4500 وحدة صحية.

* وزير المالية: لا زيادة بأسعار البنزين.

* الجارحي: لا ضغوط من صندوق النقد.

* الملا: شبكة لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة ومنها لأوروبا.

* 14 وزيرًا يوقعون مذكرة إنشاء السوق العربية للكهرباء.. شاكر: حققنا فائضًا في قطاع الطاقة.. الفالح: العلاقات المصرية ـ السعودية قوية.

* درويش: 15 مليار دولار استثمارات.. ومصنع للدواء بتكلفة 624 مليون دولار.

* الأهلي يتخطى بتروجت بثنائية بطلها كوليبالي ووليد في لقاء الفرص القليلة.. ديناميكية البدري تفوقت على أفكار شحاتة.. وانتصارات الأحمر عرض مستمر.

* طلائع الجيش يهزم الزمالك 3-0 ويتوج بطلًا لكأس مصر للطائرة.. بطل الكأس أكد جدارته.. وفوزه بالدوري قبل أيام لم يكن مصادفة.

* رئيس الوزراء يزور نادي الزمالك ويفتتح المنشآت الرياضية.. إيناسيو يقود المران الأول اليوم.. والغضب يشعل الأجواء بعد السقوط أمام الشرقية.

* الجمهور لمرتضى منصور: كفى تصريحات غليان في الزمالك بعد الخسارة من الشرقية.

الأخبار

* السيسي خلال حواره مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: أثق في قدرة الرئيس ترامب وعزيمته على مواجهة الإرهاب والتطرف.

* السيسي لوزير الخزانة الأمريكي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

* منوشن: الولايات المتحدة تدعم جهود القاهرة للإصلاح الإقتصادي.

* خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي.. الرئيس: نواصل تنفيذ برنامج الإصلاح وتوفير المناخ الداعم للاستثمار.

* الرئيس خلال استقباله ماكين وجراهام: حريصون على ترسيخ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

* خلال استقباله السيناتور تيد كروز.. الرئيس: نتطلع للبناء على ما تحقق من نتائج خلال زيارة واشنطن.

* خلال استقباله رئيسا لجنتي الدفاع والاعتمادات بالنواب الأمريكي.. الرئيس: تطوير التنسيق والتشاور لمواجهة أزمات الشرق الأوسط.

* وزير المالية من واشنطن: الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية للإعفاء الضريبي.

* د. سحر نصر في تصريحات صحفية بواشنطن: البرلمان يناقش قانون الاستثمار الأسبوع المقبل.

* كبير محللي الإستراتيجية بالخارجية الأمريكية: العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عادت لمسارها الطبيعي.

* صدقي خلال لقائه مع مقاتلي القوات المسلحة عبر الفيديو كونفرانس: لا تهاون في مواجهة قوى الشر والفساد.

* “خالد بن الوليد”.. تدريب مصري بحريني للقوات الخاصة.

* مطران الأقصر للكاثوليك: زيارة البابا فرانسيس تدعم الحوار الديني.

* إسماعيل: علاوة إجتماعية للموظفين العام المالي القادم.

* المصيلحي: لن نحذف أي مواطن يستحق الدعم من بطاقات التموين.

* مصر والسعودية يتفقان على استمرار توريد شحنات البترول.. الفالح: إتفاقيات للربط الكهربائي في النصف الثاني من العام الحالي.

* الملا: توقيع عقد توريد مليوني برميل خام عراقي شهريًا قريبًا.

* مبادرة “حماية الأطفال بلا مأوى” في 10 محافظات.. الفريق سيف الدين: 11 أتوبيسًا مجهزًا للكشف الطبي والنفسي وتسلية الصغار.

* الرقابة الإدارية تضبط محاسبًا مرتشيًا بالمجتمعات العمرانية.

* الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة تلويث النيل.

* الأهلي يغازل درع الدوري في أبريل.. البدري يفاضل بين النجوم.. وكثرة الجاهزين تربك الجهاز الفني.

* الزمالك ينفي إنسحابه من الدوري بعد الهزيمة الثالثة على التوالي.

* اليوم.. إنطلاق بطولتي العالم والجونة للإسكواش.

الجمهورية

* الإقتصاد.. الرابح الأكبر من زيارة واشنطن.. السيسي يستعرض برامج الإصلاح أمام صندوق النقد.. والقاهرة تستقبل بعثة البنك الدولي ورؤساء كبرى الشركات قريبًا.. الرئيس: ترسيخ دولة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

* “الحكومة” توافق على التوسع في مدارس النيل.. تقام بحق الانتفاع والدفعة الأولى سبتمبر القادم.

* إقبال متوسط من طلاب الثانوية على امتحانات البوكليت.. إشادة باللغة الأجنبية الثانية ومطالب بزيادة المساحة المخصصة للإجابات.

* عقب إجتماع العدالة الإجتماعية.. مصيلحي يتوعد: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار.

* خلال إجتماعه مع نقابة البقالين.. المصيلحي يتعهد بإنهاء أزمات منظومة التموين وتصحيح مسار البطاقات.

* درويش يوقع مذكرتي تفاهم مع بنكي “تنمية الصادرات” و”الاستثمار العربي”.

* قرارات حاسمة لصالح 50 ألف عامل بـ”الاتصالات”.. رفع الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 3000 جنيه.

* “المثلث الذهبي” يغير خريطة الصعيد الإقتصادية.. أكبر مركز تعديني سياحي عالمي.. وإستصلاح 4.3 مليون فدان.

* نقابة النسيج في مذكرة للحكومة: الشركات الأجنبية للغزل تدمر “المحلية” وتشرد العمال.

* تنفيذ 75% من أعمال المرحلة الأولى لمحور الفنجري.

* إحتفالات الربيع تنعش السياحة.. استئناف رحلات الشارتر من بوخارست.. وعودة الإيطاليين لدهب والغردقة.

* عبدالعزيز: مناقشة قانون الرياضة خلال الأسابيع المقبلة.. لم نطلب من أحد الاستقالة في الجبلاية وحكم المحكمة واجب النفاذ.

* مصر تتقدم مركزًا في تصنيف “الفيفا” لشهر أبريل.. البرازيل تستعيد الصدارة بعد غياب سبع سنوات.

* جيجز بقميص الفراعنة: فوجئت بشعبية مانشستر.. وأحترم جهاز كوبر.

* جماهير الشرقية بعد الفوز على الزمالك: “جوز” الخيل والعربية.. والشرقية “قفل” الكلية.