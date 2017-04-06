الأقصر - أ ش أ

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، بمرافقة العميد أيمن محمد جمال الدين رئيس مركز ومدينة ارمنت والعميد على الجزار وعدد من أعضاء مجلس النواب وحدة إسعاف ارمنت الوابورات ومقر مستشفى ارمنت المركزى الجديدة.

وأشاد محافظ الأقصر خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس – بدور أعضاء وحدات الإسعاف بكافة مدن المحافظة، وتفانيهم في خدمة المواطنين، كما تفقد مستشفى ارمنت المركزي الجديدة لمتابعة الأعمال النهائية لافتتاحها بداية العام القادم.

وشدد بدر على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المستشفى وإدخال الأجهزة والمعدات الطبية ليبدء العمل بها في أقرب وقت حيث أنها ستخدم كافة أبناء مدينة ارمنت وتقلل من الضغط على المستشفيات الأخرى.