الإسكندرية - أ ش أ

تنظم مكتبة الإسكندرية بعد غد السبت مناقشة حول “كتالوج الفنان محمود سعيد” بمناسبة الذكرى السنوية لميلاده والذي أعده كل من الباحث الفني حسام رشوان، والخبيرة الفنية الفرنسية فاليري هس.

ويعد هذا “الكتالوج” مرجعا متكاملا وموسوعة فنية تضم كافة أعمال الفنان محمود سعيد، وذلك بهدف زيادة الوعي ونشر المعرفة الأكاديمية حول حياته وأعماله.

ويتضمن “الكتالوج”, كافة الأعمال المعروفة حتى الآن لمحمود سعيد، وعدد كبير من الأعمال غير المعروفة، بالإضافة إلى مجموعة مقالات لكبار الكتاب والأكاديميين حول محمود سعيد.

يذكر أن محمود سعيد هو فنان تشكيلي مصري من مواليد الإسكندرية في 8 أبريل 1897 ، وتوفي في 8 أبريل 1964، و يعد من أوائل مؤسسي المدرسة المصرية الحديثة في الفنون التشكيلية، وهو من أكثر الفنانين المصريين الذين كتبت عنهم دراسات عن حياته وأعماله.