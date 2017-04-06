القاهرة - أ ش أ

أشاد سيد عبدالحفيظ, مدير الكرة بالنادي الأهلي, بالفوز الذي حققه الفريق الأول مساء اليوم على بتروجيت بهدفين دون رد, في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس, ضمن الجولة الـ23 بمسابقة الدوري .. وقال عبرنا محطة مهمة ولكن لايمكن التحدث الآن عن ضمان اللقب ويجب الاستعداد للمباريات المقبلة لان الكرة لاتعرف المستحيل .

وأضاف عبدالحفيظ في تصريح عقب المباراة.. يتبقى للفريق 12 مباراة في المسابقة بـ 36 نقطة, ويجب علينا الاداء بقوة لانتزاع الفوز بكل المباريات المقبلة لحسم البطولة, مشيرا إلى أن فارق النقاط بين الأهلي وأقرب منافسيه حاليا وصل إلى 7 نقاط.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي المباريات كلها صعبة وكل فريق يحاول تحسين مركزه فى الجدول ولابد من احترام الخصم وتكثيف الاستعداد لان الفريق يلعب مباراة كل 4 أيام, ومن الوارد أن تحدث ظروف عكسية, لذلك أوضحت للاعبين أن البطولة لم تحسم حتى الان وسنضمن اللقب إذا ارتفع فارق النقاط مع أقرب المنافسين ليتخطى عدد المباريات المتبقية.