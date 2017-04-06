واشنطن -أ ش أ

اكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون اليوم الخميس “إن النظام السوري يجب أن يزول ولن يكون له دور في حكم سوريا , وإن الولايات المتحدة

الأمريكية تسير في خطى تشكيل تحالف دولي للاطاحة بالأسد من الحكم”.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية أن تيليرسون حذر – في مؤتمر صحفي اليوم – روسيا من استمرار دعمها للرئيس السوري بشار الأسد , وقال “يجب على روسيا أن تنظر بعناية في دعم الأسد , يبدو أنه لن يكون هناك دور لقيام الأسد بحكم الشعب السوري”.

وأضاف ” إن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون بإدلب السورية مثير للاشمئزاز , وإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن الهجوم”.

يأتي ذلك في أعقاب قصف تعرضت له , يوم الثلاثاء الماضي , منطقة خان شيخون في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا , تتهم فيه دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية النظام السوري بأنه من نفذ القصف مستخدما أسلحة كيميائية , وهو ما نفته , بشكل قاطع , القيادة العامة للجيش السوري.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي ” ننظر في الرد المناسب لهذا الهجوم الكيميائي الذي انتهك كل قرارات الأمم المتحدة السابقة والأعراف الدولية , هذه مسألة خطيرة تتطلب ردا جادا “.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال – الأسبوع الماضي – ” إن سيطرة الأسد على السلطة في سوريا هو واقع سياسي يجب أن نقبله” , داعيا الحكومة الروسية إلى “النظر بعناية في دعمها المتواصل لنظام الأسد”.

على نفس الصعيد , أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس عن أمله في قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري في سوريا بعد الهجوم الكيماوي الذي وقع في منطقة خان شيخون.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن أردوغان قوله ” إن تركيا على استعداد للقيام بكل ما قد يقع على عاتقها من أجل دعم هذا العمل العسكري المحتمل”.

وكانت آخر التقارير الإخبارية الواردة من واشنطن قد ذكرت أن دونالد ترامب يدرس امكانية القيام بعمل عسكري في سوريا بعد الهجوم الكيماوي في خان شيخون والذي أسفر عن مصرع أكثر من 80 شخصا.