القاهرة- اخبار مصر

إلتقى الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مقاتلى القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمختلف الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة عبر شبكة الفيديو كونفرانس .

ونقل القائد العام تحية الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإعتزازه بعطائهم وتضحياتهم فى الحفاظ على الأمانة المقدسة التى كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه.

وخلال اللقاء الذى إستهل بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن أمنه وإستقراره ، أكد القائد العام أنه لا تهاون أو تسامح فى مواجهة قوى الشر والفساد ، وكل من يحاول إستباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها وسلامة أراضيها ، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى أبنائها الأوفياء الذين يقاتلون ويؤثرون مصلحة وطنهم فى كافة المجالات من أجل رفعة شأن مصر بين كافة الشعوب .

وأوضح أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية براً وبحراً وجواً ، بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ، مؤكداً أن حماية أمن مصر القومى يمثل المهمة الرئيسية للقوات المسلحة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة على تطوير التشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية وتزويدها بأحدث النظم القتالية والإهتمام بالفرد المقاتل إدارياً ومعيشياً ومعنوياً ، فضلاً عن السعى المستمر نحو التطوير والتحديث بشكل يواكب تطور الأنظمة العسكرية وأساليب التسليح عالمياً ، مشيراً إلى إمتلاك حاملتى المروحيات المسترال ، ووصول الدفعة الثالثة من مقاتلات “الرافال” والتى تمثل إضافة قوية لقدرات قواتنا الجوية تمكنها من تنفيذ المهام على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة .

وأشار إلى أن الشعب المصرى على وعى كامل بما تحقق من إنجازات متلاحقة والمضى نحو تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة فى شتى المجالات ، وعلى صعيد السياسة الخارجية للدولة بما يتناسب مع دور مصر المؤثر ومكانتها إقليميا ودولياً ، مؤكداً أن شعوب العالم أصبحت تدرك جيداً حجم التهديدات والتحديات التى يشكلها الإرهاب والتطرف وأساليبه التى ترمى إلى زعزعة أمن وإستقرار الشعوب ، مضيفاً أن رجال القوات المسلحة والشرطة هما درع الوطن وسيفه فى مواجهة الإرهاب وتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والقضاء عليها ، ولن يثنيهم ذلك عن تلبية نداء الحق والجهاد فى سبيل الواجب ، وأننا على يقين بنصر الله عز وجل وتأييده .

ووجه الفريق أول / صدقى صبحى الشكر والتقدير لأبطال إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء على المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة فى جميع المجالات بدرجة عالية من الإنضباط ، مؤكداً أن الشعب المصرى لن ينسى تلك المجهودات التى تأتى نتاج عمل وإصرار منقطعا النظير.

وفى نهاية اللقاء ، أدار حواراً مفتوحاً مع أبطال القوات المسلحة ، وإستمع إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم ، مشيداً بما لمسه لديهم من فكر ووعى تجاه مختلف القضايا والموضوعات المرتبطة على الساحتين الداخلية والخارجية ، وجهود القوات المسلحة فى دعم وحماية ركائز الأمن القومى المصرى فى كافة المجالات .

حضر اللقاء الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .