اخبار مصر- شيرين حسين

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيد/ أندرو براون ـ رئيس إدارة المشروعات الدولية بشركة شل العالمية التي تعمل في مجال الطاقة.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء برئيس الشركة، معرباً عن تقدير مصر لعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بشركة شل في مجال البترول التي تمتد لعقود طويلة، ومؤكداً الحرص على علاقات التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من العديد من الفرص والإمكانات الواعدة.

من جانبه عرض رئيس شركة شل العالمية موقف مشروعات وبرامج عمل الشركة في مصر، مؤكداً حرص الشركة على استمرار وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في مناطق عملها، لاسيما في الصحراء الغربية والبحر المتوسط، وذلك وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيراً إلى تطلع الشركة للبناء على ما تحقق خلال فترة عملها الطويلة في مصر، وتنمية استثماراتها المختلفة.