الفريق أول صدقي صبحي القوات المسلحة تتخذ كل التدابير لحماية حدود الدولة 2017/04/06 - 21:53 الفريق أول صدقي صبحي القوات المسلحة تتخذ كل التدابير لحماية حدود الدولة2017-04-06T21:53:14+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يلتقي مسؤولين بارزين في لجنتي إعتمادات الدفاع والخارجية بالكونجرس الأمريكي الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش بالغربية و الإسماعيلية 6-4-2017 نصر : الجانب الأمريكى أكد حرصة على ضخ إستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة 6-4-2017 الرئيس السيسي يلتقى شخصيات أمريكية بارزة و قيادات المنظمات الأمريكية اليهودية 6-4-2017 الرئيس السيسي يلتقي مسؤولين بارزين فى لجنتي إعتمادات الدفاع و الخارجية بالكونجرس الأمريكى 6-4-2017 طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحان التجريبي لمادتين بنظام البوكليت
أضف تعليقاً