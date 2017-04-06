القاهرة - أخبار مصر

فاز الأهلي على بتروجيت بنتيجة 2-0 ضمن المباراة المقامة من أحداث الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، التي أقيمت اليوم الخميس على استاد السلام، وشهدت استمرار تسجيل وليد سليمان، وسليماني كوليبالي للأهداف للمباراة الثاني على التوالي.

وكان كوليبالي البادئ بالتسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما بقى بتروجيت في المركز السادس برصيد 33 نقطة.