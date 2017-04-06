نيودلهى - أ ش أ

عثرت الشرطة شمال الهند على فتاة في الثانية عشرة من العمر تقرييا كانت تعيش في إحدى الغابات مع مجموعة من القردة وتمارس ذات الأفعال التي يمارسها القرود.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة ، أن الفتاة كانت نحيفة للغاية وعاجزة عن الكلام وتتناول الطعام من الأرض بفمها وتسير على يديها وقدميها، حيث نقلت إلى احد المستشفيات بولاية ” اوتار براديش ” وبدأت تسير بشكل طبيعي وتتناول الطعام بيديها ، ولكنها مازالت عاجزة عن الكلام .

وقال الدكتور كي سنج كبير الأطباء بمستشفى “اوتار براديش” التابع للدولة، في تصريح له بان الفتاة لا تستطيع التحدث، ولكنها تفهم ما يقال لها وربما ابتسمت لمن يحدثها.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الشرطة “إن الفتاة كان تعيش عارية دون أية ملابس وأن القردة قاومت قوات الشرطة عندما حاولت القبض عليها ، حيث كانت الفتاة تعيش مع القردة في توافق كامل”.

ومن المنتظر أن يتم إرسال الفتاة إلى دار لرعاية الأحداث لحين العثور على والديها وتحديد كيف عاشت هذه الفترة الطويلة في الغابات.