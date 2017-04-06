اعداد/امانى عبد المنعم

“نقطة تحول” اختتمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد زيارته للولايات المتحدة الامريكية وبعد تولي الرئيس ترامب للسلطة..زيارة اكدت الدور المصرى الاقليمى والدولى ومباحثات مكثفة للرئيس مع العديد من المسئولين الامريكيين، حيث التقى ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومدير الاستخبارات الأمريكية وعدد كبير من النواب

السيسي يغادر واشنطن في ختام زيارة عمل للولايات المتحدة

السفير علاء يوسف: لقاء السيسي وترامب دشن مرحلة جديدة من العلاقات

الرئيس السيسي يستقبل السيناتور تيد كروز

السيسي يلتقي ماكين ووزير الخزانة الامريكي

الرئيس السيسي يلتقى بقيادات في مجلس النواب الأمريكى

وزير الخزانة الامريكي يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي الشامل

ماكين وجراهام يعربان عن تقديرهما لدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

السفارة الأمريكية تصف مباحثات الرئيسين السيسي وترامب بـ”البناءة للغاية”

وعلى الصعيد الداخلى، وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الحكومة لدراسة جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية..

الحكومة تدرس جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

توقيع بروتوكول تعاون لإقامة نموذج مطور لتعليم القيادة في مصر

إسماعيل يوجه بالتنسيق لتعميم نظام تعليمي فني صناعي بالمعايير الأوروبية

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الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش بالغربية و الإسماعيلية 6-4-2017

نصر : الجانب الأمريكى أكد حرصة على ضخ إستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة 6-4-2017

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الرئيس السيسي يلتقى شخصيات أمريكية بارزة و قيادات المنظمات الأمريكية اليهودية 6-4-2017

الرئيس السيسي يلتقي مسؤولين بارزين فى لجنتي إعتمادات الدفاع و الخارجية بالكونجرس الأمريكى 6-4-2017

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زيارة السيسي لامريكا تدعم البورصة و”جني أرباح” يقلص المكاسب

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أهم ما ورد بموقع اخبار مصر اليوم الخميس

الرئيس السيسي يغادر واشنطن في ختام زيارة عمل للولايات المتحدة

1592 حاجا يفوزون بقرعة الحج هذا العام بشمال سيناء والأقصر والدقهلية

السفارة الأمريكية تصف مباحثات الرئيسين السيسي وترامب بـ”البناءة للغاية”

سفيرنا في وارسو يعلن أن الرئيس البولندي سيزور القاهرة العام الحالي

الحكومة تدرس جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

توقيع بروتوكول تعاون لإقامة نموذج مطور لتعليم القيادة في مصر

إسماعيل يوجه بالتنسيق لتعميم نظام تعليمي فني صناعي بالمعايير الأوروبية

ماكين وجراهام يعربان عن تقديرهما لدور مصر المحوري في الشرق الأوسط

وزير الخزانة الامريكي يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي الشامل

الرئيس السيسي يستقبل السيناتور تيد كروز

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