القاهرة -أ ش أ

صرح السفير حسام قاويش سفير مصر في بولندا, بأن العام الحالي سيشهد بمناسبة مرور 90 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ووارسو, قيام الرئيس البولندي بزيارة إلى مصر, تلبية للدعوة التى وجهها إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس عن السفير قاويش قوله إن هناك آفاقا كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية, مشيرا إلى حرص مصر علي عودة السياحة البولندية لمصر إلى معدلاتها الطبيعية, والتي كانت تتجاوز فى السابق 650 ألف سائح بولندي سنويا.

وأضاف السفير المصري أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحرالأحمر, واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء, قاما بزيارة إلى العاصمة البولندية (وارسو) على رأس وفد يضم المسئولين بجمعيتي الاستثمار السياحي في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقال قاويش, إن الوفد يضم ممثلين عن الشركات السياحية المصرية والفنادق العالمية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء, موضحا أن الزيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع المسئولين عن قطاع السياحة فى بولندا, ومنظمي الرحلات السياحة, وشركات السياحة البولندية العاملة فى السوق المصرى.

وأشار إلى أنه تم عقد مؤتمر, شارك فيه محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء, وأعضاء الوفد المرافق مع منظمي الرحلات السياحية والشركات السياحية البولندية العاملة فى السوق المصرى, بحضور سفير مصر فى بولندا وممثلين عن وسائل الإعلام البولندية المختلفة, حيث استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الإمكانات السياحية الكبيرة فى المحافظة وتم تحديث عدد كبير من الفنادق.

بدوره, وجه محافظ البحر الأحمر الشكر للسفير المصرى فى وارسو, مؤكدا استمرار التعاون مع السفارة ودعم جهودها لاستعادة السياحة البولندية إلى سابق عهدها, موجها الدعوة لاستضافة مجموعة من الإعلاميين البولنديين بالتنسيق مع السفارة المصرية لزيارة المحافظة والاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها.

كما أثنى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء, على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا, مستعرضا إمكانيات محافظة جنوب سيناء السياحية, وخاصة فى مدينة شرم الشيخ والتي يوجد بها قرية رياضية متكاملة ومجهزة لاستضافة معسكرات الفرق الرياضية وخمس مناطق غوص عالمية, فضلا عن دير سانت كاترين, والإمكانات التأمينية المتميزة لمطار شرم الشيخ.