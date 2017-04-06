​أخبار مصر - ايمان صلاح الدين

التقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الخميس مع محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الاماراتية للطاقة.

واوضح خضير للمستثمر الاماراتي أهم ماتضمنه مشروع قانون الاستثمار من حوافز وضمانات ومواد تخص تيسير الإجراءات للمستثمرين وبصفة خاصة التوقيتات الزمنية لانجاز التصاريح التي تضمنتها أحكام هذا القانون لضمان إنجاز أعمال المستثمرين بسهولة.

وزار المستثمر صالة التأسيس الجديدة بمجمع الخدمات بعد تطويرها والتى من المنتظر أن تعمل قبل نهاية الشهر الجارى بالتزامن مع ميكنة خدمات التأسيس.