القاهرة - أ ش أ

يستهدف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات زيادة صادرات رول المفروشات خلال عام 2017 بنسبة تتراوح بين 20 – 30 %.

وأوضح المهندس كريم قزمان عضو مجلس إدارة المجلس – على هامش مشاركته في معرض “إيجي تكس هوم” المقام في أرض المعارض في الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري – أن عدد الشركات العاملة في قطاع المفروشات (التنجيد – الستائر- الأقمشة) يتراوح من 50 إلى 100 مصنع في منطقة العاشر من رمضان تتنوع بين مصانع ستائر مطرزة ومطبوعة ومفروشات نسيجية ومطبوعة, يخدمها قطاع كبير من الغزول والمسابغ.

وأشار إلى أن المنتج النهائي للمستهلك والذي يصل للمستهلك في صورة قماش تكون نسبة المكون المحلي من 60 % إلى 80 % ونسبة المستورد من 20 % إلى 30% تتمثل في المواد الخام للغزول البولستر والتي نستوردها من شرق آسيا.