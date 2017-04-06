اخبار مصر - د.هند بدارى

تنظم أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا السبت المقبل حفل تكريم المخترعين المصريين الفائزين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2017 .

يقام الحفل برعاية وحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر ويهدف إلى تقديم الشكر للفائزين وتكريمهم وتسليط الضوء عليهم حيث أنهم النجوم الحقيقين وكذلك سبل دعم الاختراعات القابلة للتطبيق واحتضان المبتكرين الفائزين للوصول بأفكارهم إلى التطبيق، وسيقام الحفل بمقر الأكاديمية .

وحصد الفريق المصرى الذى رشحته ودعمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بـ 275000 جنيه على 14 ميدالية (5 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و6 برونزية) وذلك من خلال المنافسة مع 700 مشارك من 40 دولة.

والفائزين اللذين سيتم تكريمهم هم :

مبتكر مصر الأول الذي فاز بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر (عبد الرحمن عمران) عن اختراعه الكرسي الذكي وفاز بالميدالية الذهبية من معرض جنييف .

الدكتور زكي عبد اللطيف زكي عن اختراعه جهاز ذكي للكشف و توقع الحفر في طورها الابتدائي وفاز بالميدالية الذهبية من المعرض ، والدكتور طارق شعبان عن اختراعة الكهرباء الآمنة وفاز بالميدالية الذهبية من المعرض .

وفاز كلا من أحمد مطر /هدير أبو السعود عن علاج الميلانوما (أخطر أنواع سرطان الجلد) بالميدالية الذهبية من المعرض .

كما فاز إيهاب عادل عن اختراعة طيارة إطفاء دفع رباعي ذاتية الحركة وفاز بالميدالية الذهبية من المعرض،

وفاز بالميدالية الفضية الدكتور محمد عوض عن اختراعه جهاز محمول يعمل بالطاقة الشمسية لاستخلاص المياه من الهواء الجوي باستخدام محلول ماص للرطوبة، و المهندس طه عبد الهادي عن اختراعه سرير طبي يمنع تكون قرحة الفراش للمرضي الغير قادرين علي الحركة ، وأمل السيد عن اختراعها الخلايا الشمسية في منظور جديد .

وفاز بالبرونزية إسماعيل الكومي عن اختراعه تصميم و تصنيع طائرة يتم التحكم بها عن بعد ، واحمد الجندي عن اختراعه محرك الاحتراق الداخلي الاندماجي ، ووليد محمد عن اختراعه سخان الطابعات الذكي وفاز بالميدالية البرونزية من المعرض ، كما فاز بالبرونزية محمد سعد عن اختراعه تحويل عوادم المصانع إلي طاقة متجددة ، والدكتورة أمينة ميعاد عن اختراعين هما لوفة طبيعية لعدم تراكم الفطريات علي البشرة و تركيبة طبيعية 100% بدون مواد حافظة لتحسين جهاز المناعة في الجسم و طرد السموم حيث فازت بميداليتين برونزية .

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